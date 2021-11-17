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МКАД встал из-за массового ДТП

МКАД встал из-за массового ДТП

Утром в среду сразу шесть автомобилей столкнулись на МКАД в районе Бусиновской эстакады, что привело к затору.

"На внешней стороне 77 км МКАД (после развязки с СВХ) столкнулись 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - информирует пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

Авария заняла три полосы из пяти. Движение на данном участке затруднено, водителей просят по возможности выбирать пути объезда.

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