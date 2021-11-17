Немецкий министр считает "большой проблемой" работу "Северного потока - 2" не всю зиму

Газопровод "Северный поток - 2" будет работать не всю зиму, что является проблемой, сообщил министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце в ходе пресс-конференции в Магдебурге.

Накануне стало известно, что немецкий регулятор приостановил сертификацию оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG.

Шульце отметил, что такое решение приведет к негативным последствия, таким как рост цен и производственные убытки.

"Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток - 2" не будет работать всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно", - сказал министр.