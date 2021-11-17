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Новая трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря поможет развитию курортов Кубани

Новая трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря поможет развитию курортов Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что новая трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря пойдет в обход Краснодара

Дорогу построят для развития курортов Кубани. Подготовку транспортной оси Север — Юг планируется завершить до 2024 года.

Отмечается, что трасса пройдет в обход населенных пунктов. На ней построят 10 разноуровневых развязок, 15 путепроводов, более 30 мостов и 160 малых искусственных сооружений. Для комфорта водителей предусмотрят 11 площадок отдыха.

Кондратьев подчеркнул, что дорога прокладывается в обход Краснодара. Она позволит разгрузить заторы, снизить аварийность и сделать проезд к побережью для максимально комфортным.

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