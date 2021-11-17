Баку готов к мирному соглашению с Ереваном - постпред Азербайджана в ООН

В Баку готовы к подписанию мирного соглашения с Ереваном, заявил постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев.

"Азербайджан выражает свою готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе посредством подписания мирного соглашения, которое бы обеспечило прочный мир, развитие, прогресс", - сказал он, выступая в Совете Безопасности всемирной организации.

По словам дипломата, обострение ситуации на границе является результатом "опасных реваншистских идей" Армении.

"Азербайджан убежден, что нет альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании, уважении суверенитета, территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ", - подчеркнул Яшар Алиев.

Целью нормализации отношений Азербайджана и Армении является мирное сосуществование двух стран.