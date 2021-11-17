Гинцбург рассказал, чем прививаться россиянам моложе 60 лет, переболевшим коронавирусом

Тем, кому нет 60 лет и кто при этом переболел коронавирусом следует вакцинироваться "Спутником Лайт", напомнил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, - "Лайтом", а кто старше 60 - "Спутником V", - объяснил ученый, отвечая на вопрос каким препаратом следует вакцинироваться переболевшим.

Напомним, "Спутник V" состоит из двух компонентов, "Спутник Лайт" - из одного, этот препарат был зарегистрирован в России в начале мая и стал четвертой отечественной вакциной от коронавируса.