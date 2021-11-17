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Врачи: нецелесообразно лечить голодающего Саакашвили в тюремной больнице

Врачи: нецелесообразно лечить голодающего Саакашвили в тюремной больнице

Консилиум врачей омбудсмена Грузии Нино Ломджарии посетил экс-президента страны Михаила Саакашвили в тюремной больнице. По мнению медиком, его лечение в тюремной больнице нецелесообразно.

"Саакашвили действительно голодает, это все подтверждают... Лечение такого пациента в тюремной больнице нецелесообразно", - поделился член консилиума Георгий Григолия после первого посещения бывшего президента.

Письменный отчет группы врачей появится в среду, добавил он.

Врач уточнил, что состояние здоровья Саакашвили не тяжелое, но, согласно данным анализов, вскоре может случиться осложнение. В тюремной больнице экс-президенту не могу обеспечить необходимое интенсивное лечение, уверен специалист.

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