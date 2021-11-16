Боррель призвал главу МИД Беларуси срочно восстановить порядок на границе с ЕС

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в беседе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем призвал восстановить безопасность на приграничных с ЕС территориях. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я призвал к немедленным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Беларуси и Евросоюза и урегулированию гуманитарной ситуации находящихся там людей", - цитирует главу европейской дипломатии ТАСС.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Позднее президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.