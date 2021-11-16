Инфекционный корпус в Буденновске открылся спустя 13 лет

В Буденновске отремонтировали корпус инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

Здание, которое было закрыто с 2008 года, запустили в эксплуатацию по программе "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". На реконструкцию корпуса было выделено около 120 млн рублей.

"Теперь лечить пациентов будут в комфортабельных условиях с использованием современного оборудования", - цитирует пресс-служба и.о. главы ведомства Валерия Савченко.

Отмечается, что двухэтажное здание рассчитано на 34 койки. Здесь организовали отдельные боксы и полубоксы, заработали процедурные и физиотерапевтический кабинеты, отделение интенсивной терапии, буфет, а на прилегающей территории установили светильники, урны и скамейки.