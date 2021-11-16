Стали известны все возможные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Во вторник, 16 ноября, состоялись заключительные матчи 10-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

По итогам встреч стали известны все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах за право попадания в финальную часть турнира. Ими могут стать следующие сборные:

- Австрия

- Италия

- Польша

- Португалия

- Северная Македония

- Турция

- Уэльс

- Чехия

- Швеция

- Шотландия

В стыковых матчах также сыграет сборная Украины, однако по регламенту российская и украинская команды не смогут сыграть друг с другом из-за политических причин.