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Турция поборется за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах

Турция поборется за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах

Только что в Подгорице завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе G между сборными Черногории и Турции. Победу со счетом 2:1 одержали гости.

На гол Черногории, забитый нападающим Фатосом Бечираем на 3-й минуте, турки ответили точными ударами Керема Актюркоглу (22-я минута) и Оркуна Кекчю (60-я).

В параллельной встрече сборная Нидерландов со счетом 2:0 переиграла команду Норвегии.

Таким образом, сборная Нидерландов с 23 очками финишировала первой в группе G и обеспечила себе участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Турецкая сборная заняла второе место, подопечные Штефана Кунца поборются за выход на ЧМ в стыковых матчах.

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