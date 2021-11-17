Урегулирование конфликта в Карабахе повысило стратегическую роль Азербайджана

Вчера вечером министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и Армении Суреном Папикяном. Речь шла об урегулировании ситуации на азербайджано-армянской границе, где армянские военные подразделения начали внезапную военную операцию. Провокация была пресечена азербайджанскими подразделениями, хотя ситуация остается напряженной.

The National Interest напоминает, что армяно-азербайджанский конфликт восходит ко времени распада Советского Союза, хотя его корни и уходят в прошлое. Воспользовавшись политической нестабильностью на Южном Кавказе и вокруг него в начале 1990-х годов, Армения оккупировала до 20% международно признанных территорий Азербайджана и удерживала их под своим контролем до 44-дневной войны, завершившейся год назад победой Азербайджана. Конфликт препятствовал экономическому развитию всего Южного Кавказа, но теперь Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и повысил стратегическую значимость.

Внешняя политика Азербайджана в постсоветский период опирается на сбалансированный подход, который подразумевает теплые отношения со всеми основными геополитическими силами. Эта многосторонняя политика позволяет азербайджанскому правительству эффективно преследовать национальные интересы и выступать в качестве посредника между соперничающими державами. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев охарактеризовал этот подход как "4 М": многовекторность, многосторонность, мультирегиональность и мультикультурализм. По словам Гаджиева, геополитические реалии региона, в котором расположен Азербайджан, не оставляют Баку иного выбора, кроме как развивать партнерские отношения с различными региональными и глобальными игроками, вместо того, чтобы объединяться с каким-то одним геополитическим полюсом в ущерб отношениям страны с другими государствами.

Этот политический курс стал возможен благодаря политике руководства Азербайджана и поддержке партнеров. Так, отношения между Азербайджаном и США развивались на основе двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетической безопасности, борьбы с терроризмом, совместных проектов в области экономики, а также торговых, политических и гуманитарных инициатив. Азербайджан был одной из первых стран, заявивших о поддержке США после терактов 11 сентября. В то время как другие страны сократили свое военное присутствие в Афганистане, Азербайджан в начале 2018 года увеличил число своих миротворцев в Афганистане с 94 до 120 военнослужащих.

На фоне недавнего энергетического кризиса в Европе, вызванного стремительным ростом цен на газ, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VIII Глобальном бакинском форуме, проходившем с 4 по 6 ноября, отметил: "В странах, обеспечиваемых азербайджанским газом, нет ни газового кризиса, ни ценового кризиса, и никто не мерзнет. Это свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является настоящим проектом энергетической безопасности для Европы". Фактически, этот трубопровод обеспечивает не только европейскую энергетическую безопасность - он также имеет большое значение для западной геополитической повестки. Например, подключение Туркменистана к Южному газовому коридору для поставок газа в Европу даст стране возможность уменьшить свою зависимость от Китая.

Тесные отношения Азербайджана с Израилем играют важную роль для национальной безопасности обеих стран. Являясь светским государством, несмотря на то, что большинство населения составляют мусульмане, Азербайджан уделяет этим отношениям приоритетное внимание, несмотря на все вызовы и угрозы, исходящие от южного соседа страны - Ирана. Азербайджанский город Красная Слобода считается единственным подлинным еврейским поселением за пределами Израиля. Во время недавнего визита в Красную Слободу посол США в Азербайджане, указав на сосуществование в городе синагог и мечетей, назвал Азербайджан "особым местом". Израиль стал для Азербайджана крупнейшим поставщиком вооружения, которое помогли стране противостоять региональным угрозам безопасности. Кроме того, Азербайджан обеспечивает 40% спроса Израиля на нефть.

Также сохраняются многоплановые отношения между Баку и Вашингтоном, несмотря на то, что такие проармянские законодатели, как сенатор Боб Менендес (штат Нью-Джерси) и конгрессмен Адам Шифф (штат Калифорния), последовательно пропагандируют антиазербайджанские взгляды и призывают руководство США противостоять политике Азербайджана, если дело касается конфликта с Арменией. В ряде информационных компаний также не гнушались называть Азербайджан "стратегической обузой" для США, тем самым игнорируя весь вклад, внесенный Азербайджаном в национальную безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Несмотря на все усилия проармянского лобби и армянской диаспоры, администрация Джозефа Байдена в апреле отказалась от 907-й поправки и разрешила США оказывать помощь Азербайджану.

В период после завершения войны Азербайджан нуждается в более активной поддержке из-за новых угроз безопасности. Напряженность между Арменией и Азербайджаном, наряду со сближением Армении с Ирана, бросает вызов национальной безопасности Азербайджана. Как в Ереване, так и в Тегеране обеспокоены тесными отношениями Азербайджана с Израилем.

Тридцатилетний вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом, европейскую энергетическую безопасность Европы, а также в мир и стабильность на Ближнем Востоке демонстрирует, что Азербайджан остается надежным партнером.