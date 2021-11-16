В ВОЗ рассказали, из-за чего затягивается пандемия коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 затягивается из-за неравного доступа к вакцинам и непоследовательности мер в сфере здравоохранения.

"Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечетким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации", - сказал глава ВОЗ в ходе онлайн-выступления на форуме по безопасности, организованном Республикой Корея.

Гебрейесус обратил внимание на то, что коронавирус, согласно официальной статистике, унес жизни более 5 млн человек, однако "реальное число гораздо больше". Говоря о проблеме "долгого ковида", он заметил, что число людей, живущих с этим недугом, "не известно" и речь идет о болезни, которую "мы не понимаем".

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что "в своей сердцевине нынешняя пандемия представляет собой кризис солидарности, который был высвечен и усугублен фундаментальной слабостью глобальной архитектуры здравоохранения", передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 254 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявили 9 145 912 случаев заражения.