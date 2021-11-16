ЕС обсудил с главой МИД Беларуси обстановку на границе

Во вторник, 16 ноября, состоялся телефонный разговор верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Об этом сообщили в пресс-служба белорусского министерства.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС.

В МИД Беларуси отметили, что Макей подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса". "При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что министр рассказал главе европейской дипломатии об ужесточении миграционного режима в Беларуси. "Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что стороны условились о продолжении контактов по линии Белоруссия – ЕС.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Позднее президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.