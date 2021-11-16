Перед выборами из Ливии выведут наемников и военные подразделения третьих стран

24 декабря в Ливии, впервые в ее истории, должны пройти президентские выборы. Ситуация в стране остается напряженной. В декларации, принятой на прошлой неделе по итогам Международной конференции по Ливии, содержится пункт о выводе из страны наемников и военных подразделений третьих стран. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Лаврова, вывод должен быть полным, но при этом он должен осуществляться поэтапно, постепенно и синхронизированно в том, что касается вывода тех, кто поддерживает запад и восток Ливии.

"Здесь важно не нарушить сложившийся «на земле» баланс, который позволяет уже больше года удерживать режим перемирия", - сказал Лавров, заметив, что целый ряд ливийских политиков хотел бы несколько скорректировать решения, принятые год назад в рамках «дорожной карты» мирного урегулирования. В частности, скорректировать принцип формирования списка кандидатов и т.д. В Москве считают важным, чтобы все политические силы имели возможность выдвинуть своего кандидата для участия в этих выборах, включая сторонников режима Каддафи.

Об участии в президентских выборах объявили сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи и бывший верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Как отмечает Middle East Eye, Хафтар заявил: ”Я выдвигаю свою кандидатуру для участия в президентских выборах не потому, что гонюсь за властью, но затем, чтобы привести наш народ к славе, прогрессу и процветанию”. Его заявление прозвучало через два дня после аналогичного сообщения со стороны Сейфа аль-Ислама Каддафи. Хафтар убежден, что выборы в декабре - ”единственная возможность вытянуть Ливию из хаоса”. 22 сентября он ушел с поста главнокомандующего ЛНА, чтобы получить возможность участия в выборах в рамках избирательного законодательства. На прошлой неделе ЛНА заявила, что 300 наемников, поддерживающих Хафтара, покинут Ливию по просьбе Франции. Требований уступок к правительству в Триполи выдвинуто не было.

Визит в Израиль

В начале месяца сын Хафтара Саддам прилетел в Израиль на частном самолете на фоне слухов о том, что бывший командующий ЛНА пообещал признать Израиль после декабрьских выборов. По сообщениям израильской газеты Haaretz, Саддам был на борту самолета, приземлившегося в аэропорту имени Бен-Гуриона. Прежде чем покинуть аэропорт, самолет задержался там на полтора часа. Хотя неизвестно, с кем встречался Саддам в ходе своего предполагаемого визита в Израиль, известно, что Хафтар в прошлом поддерживал связи с представителями израильской разведки.

Сейчас Ливия и Израиль не поддерживают дипломатические отношения, но, как передает Haaretz, Хафтар пообещал начать процесс признания государства, как сделали до него в прошлом году ОАЭ, Бахрейн и Марокко, в обмен на дипломатическую помощь со стороны Тель-Авива.

Выборы, которые пройдут в следующем месяце, рассматриваются международным сообществом как ключевой шаг к восстановлению стабильности в Ливии спустя десятилетие конфликта, начавшегося после свержения Каддафи в ходе войны, поддержанной силами НАТО.