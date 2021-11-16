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Главный тренер сборной Азербайджана по футболу покинет свой пост

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу покинет свой пост

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняла решение не продлевать контракт с главным тренером национальной команды Джанни де Бьязи. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист Николо Скира.

По его словам, итальянский специалист покинет свой пост по окончании нынешнего контракта, действующего до 2022 года.

Напомним, в нынешнем календарном году сборная Азербайджана провела 13 матчей, одержав в них всего одну победу. Поражением закончились 10 матчей, еще в двух были зафиксированы ничьи.

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