В Ставрополе открылась выставка фото из прошлого века

В зале этнографии Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве начала работу фотовыставка "Сцены из кавказской жизни", на раритетных черно-белых фото которой из фондов музея изображены жители Дагестана, Чечни, Осетии, занимающиеся повседневными делами.

"Фото сделаны в разные периоды, от 20-х до 80-х годов ХХ века. Это копии фотографий, которые отражают быт, ремесла, костюмы жителей Северного Кавказа из разных эпох. В 20-е годы активно велась научно-исследовательская работа в республиках нынешних СКФО и ЮФО, а в 1926-м году в Ростове-на-Дону был создан Музей горских народов Северного Кавказа", - рассказал заведующий отделом этнографии музея-заповедника Андрей Гордиенко, передает "АиФ-Ставрополье".

Фонды музея пополняли фотографии, сделанные в научных экспедициях в Чечню, Дагестан, Ингушетию, Адыгею - этнографы, фольклористы, художники, входящие в их состав, записывали местные песни, зарисовывали и фотографировали людей, изучали детали костюмов.

На фото, выставленных в экспозиции, есть и знаменитые кубачинские промыслы. Также здесь можно увидеть моменты отдыха горцев, полюбоваться портретами горянок в традиционной одежде начала века. Многие фото сняты Григорием Раевым - фотолетописцем Кавказа, открывшем первое фотоателье в регионе Кавминвод.

Познакомиться со "Сценами из кавказской жизни" можно будет до конца ноября.