НАТО призвала Россию избежать эскалации на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по прибытии на заседание министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе, что Североатлантический альянс призывает Россию снизить напряжение на границе с Украиной.

"Очень важно послать четкий сигнал России с призывом сократить напряжение, избежать любой эскалации на Украине и около Украины", - сказал он, добавив, что НАТО видит необычную концентрацию сил России рядом с украинской границей.

Столтенберг также подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжит внимательно следить и оказывать поддержку Украине. "Мы находимся в тесном контакте и консультациях с Украиной, наблюдаем за ситуацией в регионе", - цитирует его ТАСС.