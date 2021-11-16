Аксенов: дефицит "Спутника Лайт" в Крыму будет устранен

План вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в наличии более 130 тыс доз вакцины "Спутник V", сообщил глава республики Сергей Аксенов, уточнив, что дефицит "Спутника Лайт" будет ликвидирован.

"На данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%", - отметил он.

По словам республиканского лидера, в настоящее время в регионе в наличии более 130 тыс доз вакцины "Спутник V", при этом есть дефицит со "Спутником Лайт". "Эта проблема будет устранена", - подчеркнул он.