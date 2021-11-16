Дагестан и Кубань получат почти самые крупные субсидии на подключение школ к интернету

Дагестан и Краснодарский край вошли в число регионов, которые получат больше всего средств из федерального бюджета на подключение школ к интернету.

Как сообщает ТАСС, в общей сложности до конца 2024 года на эти цели правительство РФ выделит 37 млрд рублей. Соответствующие поправки вносятся в госпрограмму "Информационное общество".

Так, в будущем году школы получат 6,037 млрд рублей, в 2023 году - 11,666 млрд рублей, в 2024 году - 19,296 млрд рублей.

Самые крупные субсидии ждут Башкортостан (порядка 1,8 млрд рублей), Дагестан (примерно 1,116 млрд рублей) и Кубань (1,092 млрд рублей).

Объем субсидий определяется числом коммутаторов с 24 портами, которые требуются для оснащения всех школ интернетом, и стоимости самого коммутатора (включая строительно-монтажные работы). К портам коммутатора подключаются точки доступа Wi-Fi, одна точка доступа должна быть у каждых двух учебных кабинетов. В каждой школе установят не менее одного коммутатора.