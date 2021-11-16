Почему Россия не добывает больше газа

Вчера впервые за три недели стоимость газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $1000 за 1 тысячу кубов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа долго пыталась ослабить газовую зависимость от Москвы, и теперь Россия поставляет ровно столько, сколько полагается по контрактам. Oil Price отмечает, в России, одном из главных поставщиков газа в Евросоюз, убеждены, что Европа сама виновата в своих энергетических проблемах.

По мнению трейдеров, одна из причин предшествующего ценового ралли - ограничение Россией поставок уровнями, указанными в долгосрочных контрактах. В итоге, хранилища ”Газпрома” по всему континенту значительно опустели. Однако те, кто считает, что Россия может стать новым ”газовым ОПЕК”, могут быть разочарованы. Цены вновь начали расти, поскольку Россия не спешит увеличивать экспорт.

Как пишет Financial Times, на минувших выходных ”Газпром” начал заполнять свои самые большие хранилища в Германии и Австрии, но дополнительные трубопроводные мощности зарезервированы не были. Получается, что пополнение запасов происходит за счет текущего экспорта. ”Россия делает то, что обещала, но в узком смысле. Более серьезный отклик на рынке можно было бы получить, если бы ”Газпром” вернулся к краткосрочным контрактам, как это было в предыдущие годы”, - полагает Лоран Русецкас, аналитик из IHS Markit. Фьючерсы на европейский бенчмарк подскочили на 10% до €80 за МВт/ч, а на британский - на 6% до €2,37 за терм.

Стабилизирующий производитель

Сектор природного газа довольно нестабилен, поскольку у производителей нет такого контролирующего органа, как ОПЕК, который мог бы поддерживать баланс. Форум стран-экспортеров газа в основном не вмешивается в дела на рынке. Поэтому производители сами решают ключевые вопросы, подгоняя добычу под доминирующую на рынке динамику, и никто при этом не берет на себя ответственность стабилизирующего производителя.

Норвежская Equinor, например, может оптимизировать внутреннюю добычу, если цены стремительно падают. А вот те страны, которые работают не по долгосрочным контрактам, в частности, Египет, вынуждены полностью приостанавливать производство, когда продолжать его невыгодно с экономической точки зрения. Российский ”Газпром”, в свою очередь, может быть ограничен исключительно мощностью транспортной инфраструктуры.

Однако у России недостаточно возможностей для того, чтобы контролировать газовый рынок. На прошлой неделе страна-экспортер полностью остановила поставки по газопроводу Ямал-Европа, протяженностью более 2 тыс. километров. Трубопровод проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии, его мощность составляет 33 млрд кубометров газа в год. Однако рынки практически не отреагировали на событие: цены остались на прежнем уровне. В мае цены на нидерландском узле Title Transfer Facility, где ведутся не физические торги, упали до $40 за тысячу кубометров. Это ощутимо ниже $47 за тысячу кубометров, которые просит ”Газпром” за трубопроводный транзит.

Проверкой способности ”Газпрома” стать стабилизирующим производителем стала ситуация 2020 года, когда нужно было резко сократить производство, чтобы затем значительно увеличить в 2021 году. Тем не менее компании не удалось увеличить объемы поставок ввиду отсутствия необходимого ресурса.

Виталий Ермаков, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики считает, что ”Газпром” и так работает на полную мощность, добывая газ на максимальных уровнях на всех месторождениях на протяжении 2021 года. Даже в летние месяцы значительного циклического падения добычи не произошло. Ермаков указывает несколько причин, из-за которых ”Газпром” оказался не может увеличить поставки или значительно пополнить хранилища в России и Европе. Во-первых, низкие цены на газ в 2020 году привели к высокому забору газа из хранилищ производителями, спешившими минимизировать транспортные и общие расходы. Во-вторых, сочетание высокого спроса на газ, экстремальных погодных условий и ограниченная доступность СПГ в Европе привели к сужению рынка и высоким ценам. ”Газпром” прекрасно проявил себя, выполнив все обязательства по контрактам и увеличив поставки в Европу, но в одиночку ему не решить проблему энергетической безопасности на континенте.

По словам Ермакова, природный газ в России не заканчивается, и его значительные ресурсы позволяют стране удовлетворить куда более высокий спрос. Однако внезапно увеличить производство, всего лишь нажав на кнопку, невозможно. Россия может производить больше в долгосрочной перспективе, но ее добыча должна быть обеспечена контрактами. Иными словам, Москва не готова тратить миллиарды долларов на увеличение объемов добычи газ просто на всякий случай, чтобы удовлетворять спорадические всплески спроса в Европе и во всем мире.

Ермаков считает, что Россия может заняться развитием необходимой инфраструктуры и улучшить свои показатели поставок, только если предложение будет обеспечено новыми контрактами.