В Алматы предотвращен взрыв

Пожарные потушили крупное возгорание в Медеуском районе Алматы, информирует пресс-служба департамента по ЧС города.

Сообщается, что в ведомство обратились местные жители, которые сообщили, что горит склад с товаро-материальными ценностями. Площадь возгорания – 80 кв м.

Также начались вспышки газовоздушной смеси, открытым пламенем горел склад. Из-за находящихся в складе газовых баллонов, была угроза взрыва и распространения пламени на соседние строения.

В настоящее время возгорание ликвидировано, со склада было вынесено 11 газовых баллонов. В результате ЧП никто не пострадал, передает Sputnik Казахстан.