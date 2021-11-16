В Турции рассказали, при каких обстоятельствах будут задействовать С-400

Турция будет задействовать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 в нужном месте и в нужное время. Об этом заявил в ходе своего выступления в парламенте министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время", - цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Турция ранее неоднократно заявляла, что готова разъяснить необоснованность претензий США по вопросу С-400. Он напомнил, что С-400 - системы оборонного назначения, которые будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300, находящиеся на вооружении других стран НАТО.