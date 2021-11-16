Краснодар стал вторым по чистоте экологии городом России
Рейтинг экологически чистых городов составил сервис работы Superjob на основе опроса жителей российских мегаполисов, передает RT.
Самая лучшая экологическая обстановка, по мнению россиян, в Тюмени (74%), второе место в рейтинге занял Краснодар (73%), треть - Казань (72%). К экологически чистым городам опрошенные также отнесли Набережные Челны, Владивосток, Барнаул, Пермь, Киров, Хабаровск и Ижевск.
Обе российские столицы оказались во второй десятке рейтинга: Санкт-Петербург занял 11-ю позицию, Москва - 18-ую.
Самая плохая экология наблюдается в Новокузнецке, Рязани, Тольятти Челябинске, Астрахани.
При составлении рейтинга учитывались качество воды, воздуха, продуктов питания, чистота в городе и утилизация мусора.