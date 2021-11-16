Серия золотых монет "Цари Грузии" расширилась

Национальный банк Грузии добавил в коллекционную серию "Цари Грузии" монеты с изображением Давида Строителя и царицы Тамар.

Золотые монеты с Давидом Строителем уже поступили в продажу, до конца года начнут продаваться также серебряный монеты с Давидом Строителем и золотые и серебряные монеты царицы Тамар.

Все монеты коллекции отчеканены на Литовском монетном дворе. Изготовлено по 3 тыс серебряных монет, стоимость каждой 110 лари, и по 500 золотых монет, стоимостью 1,5 тыс лари.

Номинал каждой монеты - 5 лари. Монета из золота 900-й пробы весит 8,5 грамма, из серебра 925 пробы - 17 граммов.

Приобрести монеты можно только через онлайн-магазин Нацбанка, коллекционные монеты будут поступать в продажу поэтапно.

Серебряная монета Давида Строителя станет доступной 22 ноября, золотая монета царицы Тамар - 3 декабря, а серебряная – 8 декабря.

Действует ограничение - в одни руки продается не более одной золотой и одной серебряной монеты.