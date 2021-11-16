Байден не рассматривает Си Цзиньпина в качестве своего давнего друга

Президент США Джо Байден не считает председателя КНР Си Цзиньпина своим давним другом. Об этом сообщил представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.

"Вы четко слышали от самого президента, что его и председателя КНР Си Цзиньпина связывают давние отношения, они провели вместе много времени и способны вести откровенный диалог, говорить напрямую. Вместе с тем он не рассматривает Си Цзиньпина в качестве своего давнего друга", - цитирует Бейтса РИА Новости.

Напомним, 15 ноября состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе саммита, длившегося около 3,5 часов, Си Цзиньпин обратился к Байдену как к "своему старому другу".