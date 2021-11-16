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Пятигорск станет спортивной базой для российских пейнтболистов

Пятигорск станет спортивной базой для российских пейнтболистов

В скором времени в ставропольском Пятигорске будет построена спортивная база по пейнтболу, которая станет основной тренировочной площадкой федерации по этому виду спорта, - сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Совместно с Российской федерацией пейнтбола в Пятигорске запланировано строительство спортивной базы по пейнтболу. База станет не только основной тренировочной площадкой федерации, но и будет рассчитана на проведение всероссийских и международных соревнований", - написал Ворошилов в Telegram.

Срок реализации проекта - 2023-2024 годы, его проектирование завершится в наступающем 2022 году.

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