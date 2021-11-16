Минэкономразвития КБР расширяет перечень услуг в цифровом формате

До конца текущего 2021 года власти Кабардино-Балкарии (КБР) интегрируют в портал более 90 социально значимых государственных и муниципальных услуг, сообщили в Минэкономразвития региона.

"82 услуги в регионе уже доступны для получения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Жители КБР уже могут в электронном виде подать заявление на получение единовременного пособия при рождении ребенка, предоставление жилого помещения по договору социального найма, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, перевод жилого помещения в нежилое помещение и наоборот, а полный перечень предоставляемых в электронном виде услуг доступен на сайте Минэкономразвтия КБР.

Также на портале можно не только подать заявление, но и отслеживать ход его рассмотрения в личном кабинете.

Работа в этом направлении продолжается, добавили в ведомстве.