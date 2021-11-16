ООН призвала Баку и Ереван проявить сдержанность

ООН призывает Азербайджан и Армению решать вопросы мирным путем и проявлять сдержанность. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы призываем все стороны к сдержанности, действовать в соответствии с трехсторонними заявлениями (России, Азербайджана и Армении - прим. ред.) от 9 ноября 2020 года и 11 января этого года, решать все соответствующие озабоченности мирным путем через диалог", - цитирует ТАСС представителя генсека ООН.

По его словам, организация с обеспокоенностью отслеживает сообщения о последнем насилии. "Нам необходимо проверить данные сообщения", - добавил Хак

Он также отметил, что необходимо избежать возвращения к эскалации.

Напомним, накануне ВС Армении начали интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций армии Азербайджана в ряде населенных пунктов в направлении Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов, он продолжался 12 часов. Сегодня утром армянские военные подразделения совершили нападения на азербайджанские боевые посты на Кельбаджарском и Лачинском участках госграницы, в результате чего были ранены двое азербайджанских военных. Эта провокация была пресечена азербайджанскими подразделениями, были задержаны армянские военнослужащие, захвачено оружие и боеприпасы.