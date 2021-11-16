Главы оборонных ведомств Турции и Азербайджана обсудили провокации Армении на границе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение ситуации на границе с Арменией.

Глава азербайджанского оборонного ведомства проинформировал коллегу о провокациях армянской стороны и ситуации на государственной границе. Он подчеркнул, что действия противника решительно пресекаются.

В свою очередь, Акар заверил, что Турция поддерживает действия Азербайджана.

Напомним, накануне ВС Армении начали интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций армии Азербайджана в ряде населенных пунктов в направлении Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов, он продолжался 12 часов. Сегодня утром армянские военные подразделения совершили нападения на азербайджанские боевые посты на Кельбаджарском и Лачинском участках госграницы, в результате чего были ранены двое азербайджанских военных. Эта провокация была пресечена азербайджанскими подразделениями, были задержаны армянские военнослужащие, захвачено оружие и боеприпасы.