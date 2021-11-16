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Газ взорвался в частном доме в Чечне

Газ взорвался в частном доме в Чечне

Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в Гудермесе, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в результате ЧП пострадали четыре человека.

"В городе Гудермес произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания в частном жилом доме. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Состояние пострадавших уточняется", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают сотрудники гарнизона пожарной охраны "Гудермесский", органы дознания чрезвычайного ведомства и другие службы. По факту проводится прокурорская проверка.

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