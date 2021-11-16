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В ОДКБ не получали официальных запросов от Армении

В ОДКБ не получали официальных запросов от Армении

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получал официальных обращений от Армении в связи с эскалацией на границе c Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на границе. Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало", - цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь ОДКБ также подчеркнул, что данный конфликт необходимо решать исключительно политико-дипломатическим путем.

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