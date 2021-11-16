Главная » Новости
Азербайджан Иран

Правительство Украины выделило $800 тыс на укрепление границы

Правительство Украины выделило $800 тыс на укрепление границы

Государственная пограничная служба Украины получила от правительства 21 млн гривен ($797 тыс) для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики Украины.

Соответствующее решение было принято 15 ноября на заседании кабинета министров Украины.

Cредства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты с целью обеспечения охраны государственной границы Украины.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский не исключил, что в стране может быть введен режим чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Напомним, 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.

1375 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!