Правительство Украины выделило $800 тыс на укрепление границы

Государственная пограничная служба Украины получила от правительства 21 млн гривен ($797 тыс) для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики Украины.

Соответствующее решение было принято 15 ноября на заседании кабинета министров Украины.

Cредства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты с целью обеспечения охраны государственной границы Украины.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский не исключил, что в стране может быть введен режим чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Напомним, 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.