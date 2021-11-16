Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Вечером 16 ноября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на границе Азербайджана и Армении.

Было условлено продолжить контакты на этот счет.

Напомним, накануне ВС Армении начали интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций армии Азербайджана в ряде населенных пунктов в направлении Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов, он продолжался 12 часов. Сегодня утром армянские военные подразделения совершили нападения на азербайджанские боевые посты на Кельбаджарском и Лачинском участках госграницы, в результате чего были ранены двое азербайджанских военных. Эта провокация была пресечена азербайджанскими подразделениями, были задержаны армянские военнослужащие, захвачено оружие и боеприпасы.