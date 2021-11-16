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В Карачаево-Черкесии появится собственная кислородная станция

В Карачаево-Черкесии появится собственная кислородная станция

Кислородная станция для обеспечения работы системы по снабжению медицинским кислородом начнет работать в начале 2022 года на базе Черкесской городской клинической больницы. Здесь находится самый большой на территории республики госпиталь на 350 коек.

Согласно плану, станция будет вырабатывать до двух тонн кислорода в сутки и позволит обеспечивать бесперебойную доставку кислорода в стационар для ковидных больных.

По словам председателя правительства республики Мурата Аргунова, в КЧР планируется строительство двух кислородных станций.

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