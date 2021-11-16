Аксенов пригрозил непривитым: "может быть все что угодно"

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в случае негативного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Так, по словам республиканского лидера, российским властям "по части демократии часто приводят в пример западные страны". "Однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно", - обратил внимание он.

Далее Аксенов призвал крымчан не забывать носить маски в общественных местах и, конечно, вакцинироваться.