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Аксенов пригрозил непривитым: "может быть все что угодно"

Аксенов пригрозил непривитым: &quot;может быть все что угодно&quot;

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в случае негативного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа. 
Так, по словам республиканского лидера, российским властям "по части демократии часто приводят в пример западные страны". "Однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно", - обратил внимание он. 
Далее Аксенов призвал крымчан не забывать носить маски в общественных местах и, конечно, вакцинироваться.

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