МИД России отреагировал на обострение на границе Азербайджана и Армении

Россия находится в контакте с Азербайджаном и Арменией для скорейшего перевода ситуации с обострением на границе в мирное русло. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

"Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло", - приводит сообщение российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, накануне ВС Армении начали интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций армии Азербайджана в ряде населенных пунктов в направлении Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов, он продолжался 12 часов. Сегодня утром армянские военные подразделения совершили нападения на азербайджанские боевые посты на Кельбаджарском и Лачинском участках госграницы, в результате чего были ранены двое азербайджанских военных. Эта провокация была пресечена азербайджанскими подразделениями, были задержаны армянские военнослужащие, захвачено оружие и боеприпасы.