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Каладзе рассказал, кто несет ответственность за здоровье Саакашвили

Каладзе рассказал, кто несет ответственность за здоровье Саакашвили

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что государство делает все, чтобы обеспечить безопасность каждого заключенного, в том числе и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Все делается для его здоровья", - отметил градоначальник.

Он также сообщил, что права экс-главы государства защищены и что ответственность за его здоровье несет пенитенциарная служба. "Конечно, права всех заключенных защищены. Я не хочу вдаваться в полемику по этому поводу. Соответствующие службы сделали сегодня комментарий по поводу медицинского оборудования, дополнительных медицинских бригад и всего необходимого. За это отвечает пенитенциарная служба", - цитирует Каладзе "Грузия Online".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.

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