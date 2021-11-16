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Глава Евросовета призвал Азербайджан и Армению к срочной деэскалации

Глава Евросовета призвал Азербайджан и Армению к срочной деэскалации

Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"В свете сегодняшних событий провел переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении. Призвал к срочной деэскалации и полному прекращению огня", - рассказал Мишель.

Глава Евросовета отметил, что в регионе сложилась сложная ситуация. "Евросоюз привержен сотрудничеству с партнерами по преодолению напряженности ради процветающего и стабильного Южного Кавказа", - добавил он.

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