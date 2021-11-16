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Шойгу и Гасанов обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Шойгу и Гасанов обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Главы Министерств обороны Азербайджана и России Закир Гасанов и Сергей Шойгу провели переговоры, в ходе которых затронули ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, уточняя, что предметом переговоров стало обострение ситуации на границе с Арменией.

"В ходе телефонных переговоров генерал-полковник Закир Гасанов сообщил российскому коллеге, что провокация Армении на границе была решительно пресечена", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

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