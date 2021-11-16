Нетрезвый лихач уснул после ДТП в Ставрополе

Правоохранителя Ставрополя привлекли к ответственности местного жителя, который въехал во впереди движущийся автомобиль и уснул.

По данным краевого УГИБДД ГУ МВД России, владельцы иномарки обратились в полицию после того, как в их иномарку въехал "ВАЗ". Потерпевшие сообщили, что водитель отечественного автомобиля был пьян.

Когда автоинспекторы подошли к водителю, оказалось, что он спал, однако сразу добудиться его стражам правопорядка не удалось. После того, как он все-таки пришел в себя, процедура освидетельствования показала, что алкогольного опьянения у него нет. Однако ехать в наркологический диспансер он отказался.

По факту собран административный материал. Нарушителю грозит лишение водительских прав и штраф.