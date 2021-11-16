Корова перевернула бензовоз под Павлодаром 

Бензовоз перевернулся в Аксуском районе Павлодарской области, информирует пресс-служба департамента полиции региона.

Сообщается, что в полицию Аксу поступило сообщение о том, что на автодороге Павлодар - Кызылорда, возле села Береке, на обочине лежит перевернутый грузовик.

Правоохранители установили, что водитель Mersedes-Benz Actros (бензовоз) c цистерной сбил вышедшую на проезжую часть корову, от удара машину отбросило в кювет. Также находившееся в машине топливо разлилось по площади в 150 кв м.

Водитель не пострадал. Для предотвращения загорания дизеля от искры он заглушил двигатель и отсоединил аккумулятор, сообщает Sputnik Казахстан.