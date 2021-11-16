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Корова перевернула бензовоз под Павлодаром 

Корова перевернула бензовоз под Павлодаром 

Бензовоз перевернулся в Аксуском районе Павлодарской области, информирует пресс-служба департамента полиции региона. 
Сообщается, что в полицию Аксу поступило сообщение о том, что на автодороге Павлодар - Кызылорда, возле села Береке, на обочине лежит перевернутый грузовик. 
Правоохранители установили, что водитель Mersedes-Benz Actros (бензовоз) c цистерной сбил вышедшую на проезжую часть корову, от удара машину отбросило в кювет.  Также находившееся в машине топливо разлилось по площади в 150 кв м.
Водитель не пострадал. Для предотвращения загорания дизеля от искры он заглушил двигатель и отсоединил аккумулятор, сообщает Sputnik Казахстан. 

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