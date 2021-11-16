Кубань привилась на 65%

В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции около 65% от необходимого числа населения, заявил губернатор Вениамин Кондратьев на площадке форума "Транспортная неделя - 2021" в Москве. По его словам, для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно,

"В целом, у нас где-то 65% вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно", - приводит слова регионального лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.