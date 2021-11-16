"Роснефть" ожидает роста нефтяных цен до $120 за баррель

Российская нефтегазовая компания "Роснефть" ожидает, что к концу первой половины 2022 года цена нефти в мире может достигнуть $120 за баррель. Об этом заявил вице-президент по коммерции и логистике компании Отабек Каримов на международном форуме Московской биржи.

"Мы действительно видим, что цена на нефть в конце следующего полугодия может достигнуть $120 за баррель", - сказал он, подчеркнув, что ожидания "Роснефти" в этом смысле совпадают с прогнозами Bank of America.

Ранее Карен Костанян, управляющий директор Bank of America, рассказал на форуме, что в первом квартале 2022 года цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent может подняться выше $100 за баррель.

По его словам, такая ситуация на рынке нефти возможна, если ближайшая зима будет холодной и на рынке будет наблюдаться нехватка газа.