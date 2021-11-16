В Армении готовы пересмотреть свое отношение к России

Армения может пересмотреть свое отношение к России. Об этом заявил председатель постоянной комиссии парламента республики по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, если Россия не отреагирует на эскалацию на азербайджано-армянской границе, доверительные отношения между Арменией и РФ могут измениться.

Он также осудил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за отказ от мониторинга границы двух стран. "Ничего не говорится и о мониторинге, хотя несколько месяцев назад на рассмотрение ОДКБ был представлен проект о его осуществлении на границе. Если бы такой мониторинг проводился, то сейчас у азербайджанской стороны не было бы оснований обвинить ВС Армении", - цитирует политика "Sputnik Армения.