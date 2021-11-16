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Владимиров провел переговоры с "Новыми людьми"

Владимиров провел переговоры с &quot;Новыми людьми&quot;

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров начал серию консультаций с представителями политических партий по формированию единой программы развития края.

Сегодня он провел рабочую встречу с представителями партии "Новые люди", представители которой Иван Исупов и Станислав Киреев передали главе региона собранные ими и их соратниками предложения жителей региона.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с поддержкой личных подсобных хозяйств и работой транспортной системы.

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