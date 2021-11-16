Горчица признана ядом для "вредного" холестерина

Употребление цельнозерновой горчицы способно снизить уровень так называемого «вредного» холестерина в крови, говорится в исследовании, проведенном доктором Рут Фэйрчайлд из Университета Кардифф Метрополитен в Великобритании.

Она проанализировала состояние здоровья пациентов, ежедневно употреблявших одну чайную ложку цельнозерновой горчицы в течение 12 недель. Согласно полученным данным, из 42 участников эксперимента у 86% значительно снизился уровень холестерина в крови.

Кроме того, у участников исследования в возрасте от 40 до 70 лет было отмечено общее падение холестерина на уровне 10%, пишет британское издание Express.