Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о Fan ID для болельщиков

Госдума России на состоявшемся сегодня заседании приняла в первом чтении законопроект о введении паспортов для болельщиков (Fan ID).

Законопроектом предлагается закрепить за правительством РФ определение официальных спортивных соревнований, которые можно будет посещать только при обязательной идентификации зрителей.

Вводится понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой "в целях обеспечения безопасности", передает ТАСС.

Ранее думский комитет по физической культуре и спорту одобрил и предложил принять в первом чтении законопроект по запуску системы верификации для болельщиков в виде паспортов (Fan ID). Данная инициатива обсуждалась с представителями администрации президента России, Минспорта, МВД, Минцифры, а также членами спортивных лиг и федераций.

Напомним, Fan ID был введен в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров.