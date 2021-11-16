В Северную Осетию поступили кислородные концентраторы

Северная Осетия получила 105 кислородных концентраторов для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях, информирует пресс-служба Минздрава республики.

Уточняется, что техника будет использоваться для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях.

Аппараты установят в республиканской клинической больнице (РКБ), республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП), в Ардонской, Моздокской и Пригородной ЦРБ, а также Архонской больнице, передает ТАСС.