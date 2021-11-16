Опыт вместо путевок. Кавказские сборные не пробились на ЧМ-2022 по футболу

Сегодня завершились отборочные матчи футбольного Чемпионата мира, который должен пройти через год в Катаре. Ни одна из кавказских команд не смогла попасть на мундиаль напрямую из групп, но шансы пройти отбор еще сохраняет Россия, которую ожидают стыковые матчи в марте будущего года. Из южнокавказских команд наиболее близка к попаданию на стыковые матчи была сборная Армении – ей не хватило двух побед, чтобы занять второе место в группе.

Сборная России, в которой сейчас заявлены три представителя Кавказа, упустила шанс прямого попадания в Катар за девять минут до окончания воскресного матча со сборной Хорватии. Из всех постсоветских команд она добыла в своей группе более всех очков (22), одержала побед (7), забила голов (19).

Капитаном команды в последнем матче группового турнира стал Георгий Джикия, которого тоже можно считать представителем кавказского футбола. Его семья переехала в Россию из Абхазии. Несколько лет назад грузинские власти предлагали Джикия гражданство страны, если он согласиться выступать за сборную, но защитник выбрал футбол России.

Второй представитель Кавказа в российской команде – Матвей Сафонов из Краснодара. Его признали лучшим игроком встречи с Хорватией. Несмотря на проигрыш со счетом 0:1, Сафонов отбил пять ударов, пущенных в створ ворот, но до ошибочного среза мяча в свои ворота Кудряшова дотянуться не смог.

Третий кавказец в сборной – Зелимхан Бакаев, родившийся в Назрани, но затем переехавший в Москву, в академию ФК "Спартак". Перспектива попадания российской сборной на ЧМ в Катар туманна, поскольку среди ее соперников могут оказаться такие сборные как Португалия, Австрия, Чехия, Шотландия, Турция. Жеребьевка состоится 26 ноября сего года.

Сборная Армении в своей отборочной группе смогла победить сборные Румынии (3:2), Исландии (2:0), Лихтенштейна (1:0), но крупно проиграла Германии (0:6) и Северной Македонии (0:5). Армянская команда в группе забила 9, пропустив 20 – более всех кавказских команд. Эксперты напомнили, что армянская сборная начала отборочный цикл очень удачно, в группе J в начале турнира даже вышла на первое место, но потом команда развалилась буквально на глазах, проиграв четыре матча, и сыграв дома вничью с аутсайдером группы Лихтенштейном. При этом главный тренер сборной Германии Ханс–Дитер Флик отозвался об армянских футболистах с уважением, подчеркнув, что "они опасны на контратаках".

Сборная Грузии, как и армянская команда, заняла в своей группе четвертое место, но при худших показателях: набрала семь очков, одержала две победы, забила шесть голов, пропустила 12. Фаворитам группы B - команде Испании - грузинские футболисты уступили 0:4, но в последнем туре сенсационно победили Швецию со счетом 2:0, что спасло их от последнего места в группе.

Один из лучших вратарей грузинского футбола, обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА 1981 года Отари Габелия отметил, что последние игры сборной страны внушают оптимизм. "Сборная - в стадии становления. Футболисты в команде очень перспективные, им бы только не останавливаться в своем росте, всего себя надо посвятить футболу. Пока нет стабильности: то подъем в игре, то спад. Хорошую игру показали в домашнем матче с Испанией, первыми открыли счет, но затем пропустили два мяча, при этом второй уже - в добавленное время. Когда соберется крепкий костяк сборной из семи – восьми человек, тогда будет и хорошая игра. Все к тому идет", - отметил заслуженный мастер спорта СССР.

Сборная Азербайджана на этот раз не смогла одержать ни одной победы в своей группе, заняв пятое место. Зато сборная обошлась без срывов – таких разгромных поражений, как у Армении и Грузии, у азербайджанских футболистов не было. Более того, команде Роналду (Португалии) на ее поле сборная Азербайджана уступила с минимальным счетом 0:1, забив гол в свои ворота. Команда Азербайджана – одна из самых молодых среди национальных сборных Европы, отметил в беседе с "Вестником Кавказа" бывший главный тренер бакинского "Нефтчи" Ариф Асадов: "Несмотря на неблагоприятный результат, есть у сборной Азербайджана плюсы. Наш главный тренер Джанни Де Бьязи работает с командой 15 месяцев – этого недостаточно, чтобы добиться больших изменений. У него пока выбор футболистов небольшой. Фактически приходится выбирать из 30–40 игроков, поскольку остальные в наших восьми командах, играющих на первенство страны, легионеры. Но отрадно, что наша сборная очень молода, и в отборочных матчах ребята приобрели большой опыт, все-таки группа у нас была сильная: Португалия, Сербия, Ирландия. Все это в дальнейшем должно принести результат. У главного тренера в этом месяце заканчивается контракт, будет ли он продлен – узнаем в ближайшее время".

Следующим серьезным испытанием для кавказских сборных станет отборочный турнир Чемпионата Европы. Жеребьевка намечена на октябрь будущего года, финальная стадия чемпионата пройдет в первой половине лета 2024 года на полях Германии.