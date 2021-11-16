В Армении не подавали России запрос о помощи в связи с эскалацией на границе

Армения пока не передавала России официального запроса о предоставлении помощи в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года на фоне эскалации на азербайджано-армянской границе. Об этом заявил посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

"Если речь идет об официальном письменном заявлении [с просьбой об оказании помощи в соответствии с Договором], пока не могу подтвердить [передачу запроса РФ]", - цитирует его ТАСС.

По словам посла, в настоящее время Армения ведет с Россией консультации по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением на границе с Азербайджаном.